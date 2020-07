Varazze. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la conferenza sul Caravaggio (Michelangelo Merisi), giovedì 23 luglio alle ore 20:30 nel Giardino delle Boschine torna il teologo don Claudio Doglio per parlare questa volta della Stanza della Segnatura di Raffaello.

“La stanza contiene i più famosi affreschi di Raffaello, che costituiscono l’esordio del grande artista in Vaticano e segnano l’inizio del pieno Rinascimento – spiega – L’ambiente prende il nome dal più alto tribunale della Santa Sede, la ‘Segnatura Gratiae et Iustitiae’, presieduto dal pontefice e che usava riunirsi in questa sala intorno alla metà del XVI secolo”.

“Originariamente la stanza fu adibita da Giulio II, pontefice dal 1503 al 1513, a biblioteca e studio privato: il programma iconografico degli affreschi, eseguiti tra il 1508 e il 1511, si lega a questa funzione”, conclude don Doglio.

L’evento culturale è organizzato dalla Città di Varazze, nel rispetto delle regole e disposizioni emanate dalle competenti autorità, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19.