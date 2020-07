Varazze Club Nautico, quattro primi posti ad Andora per la squadra Laser

Varazze. La prima uscita agonistica per la squadra Laser del Varazze Club Nautico dopo la pausa dovuta al Covid-19, si è tenuta ad Andora, con la partecipazione alla regata valida per la ranking list zonale, che selezionerà i partecipanti al campionato italiano Under 19 e Under 16.

Ottimi i risultati ottenuti dai giovani atleti varazzini, che hanno confermato le aspettative aggiudicandosi il primo posto in quattro categorie: overall 4,7 Luca Riccobene, 4,7 femminile Alice Scarpati, Radial Under 19 Fede Scarlatti e Lorenzo Sorrenti, Radial Under 16 Michi Vecchio.

Clicca qui per consultare i risultati di sabato 11 luglio.

Clicca qui per consultare i risultati di domenica 12 luglio.

Non è ancora tempo di rilassarsi perché la squadra allenata da Gianpaolo Timossi e da Lorenzo Ferro con il supporto di Paolo Giargia deve rimanere concentrata in vista dei campionati italiani ed intensificare gli allenamenti.

“Il Varazze Club Nautico ha speso risorse ed energie per far crescere questi giovani e promettenti atleti, che portano alto il nome di Varazze sui campi di regata di tutto il mondo – dicono i responsabili dello storico circolo velico varazzino -, nonostante le innumerevoli difficoltà legate alla logistica portuale che non trova adeguati spazi per il deposito delle loro imbarcazioni“.