Vado, un nuovo innesto per l’attacco: Andrea Corsini

Vado Ligure. Il Vado FC 1913, che resta in attesa dell’ufficializzazione del ripescaggio in Serie D, comunica di aver tesserato il calciatore Andrea Corsini.

Attaccante esterno classe 1996, il neo calciatore del Vado, dopo aver militato nel settore giovanile della Sampdoria, ha indossato anche le maglie di Cuneo (una stagione in Serie C e una in Serie D), Lavagnese (due stagioni in Serie D) e Ligorna (23 presenze e tre gol nel campionato di Serie D 2019/2020).