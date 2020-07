Vado Ligure, uomo di 34 anni trovato senza vita in un appartamento in via Gramsci: indagano i carabinieri

Vado Ligure. Il corpo senza vita di un 34enne è stato ritrovato in un appartamento in via Gramsci a Vado Ligure.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Vado Ligure, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo (M.S., di origini ucraine).

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che si sono messi subito al lavoro per fare luce sulla vicenda.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia: sul corpo, tuttavia, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza e perciò il decesso potrebbe essere dovuto a cause naturali.