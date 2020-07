Vado Ligure, scontro tra due scooter sull’Aurelia: soccorsi mobilitati

Vado Ligure. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 13, a Vado Ligure. È accaduto sulla via Aurelia e ha visto coinvolti due scooter.

L’impatto tra i due mezzi, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, è stato piuttosto violento, con entrambi i conducenti sbalzati dalle rispettive selle. Hanno riportato entrambi diversi traumi e ferite.

Secondo le prime informazioni ottenute, uno dei due mezzi stava procedendo in strada, in direzione Savona, mentre l’altro era in uscita (da un parcheggio o via laterale), quando sarebbe stato centrato dall’altro mezzo in arrivo.

Sul posto, due ambulanze della croce rossa di Vado Ligure e l’automedica del 118. Nonostante lo schianto e il grande spavento iniziale, non hanno riportato lesioni giudicate gravi: sono stati trasportati entrambi all’ospedale San Paolo, in codice giallo.