Vado Ligure, 170mila euro per riduzione tariffe e posticipo scadenze Tari

Il Comune di Vado Ligure, ha stabilito di posticipare le scadenze tari per tutte le categorie, domestiche e non domestiche e di ridurre del 25% la componente variabile della tariffa per le attività economiche che hanno visto limitare , chiudere e tutt’ora soffrire dell’emergenza sanitaria in corso.

Per finanziare la riduzione tariffaria sono state utilizzate risorse comunali per circa 170.000 euro , risorse provenienti dagli utili della discarica.

Il posticipo delle rate di pagamento secondo le seguenti modalità:

utenze domestiche:

1^ rata: 30/09/2020 per l’importo pari al 30% del dovuto secondo le tariffe 2019;

2^ rata: 30/11/2020 per l’importo pari al 30% del dovuto secondo le tariffe 2019;

3^ rata: 28/02/2021 conguaglio a saldo secondo le tariffe 2020.

utenze non domestiche:

1^ rata: 30/09/2020 per l’importo pari al 15% del dovuto secondo le tariffe 2019;

2^ rata: 30/11/2020 per l’importo pari al 15% del dovuto secondo le tariffe 2019;

3^ rata: 28/02/2021 conguaglio a saldo secondo le tariffe 2020.

“Un impegno finanziario concreto per dare un contributo alla tanto auspicata ripresa, senza pesare su altre tipologie di utenze e quindi senza pesare sui cittadini, ma attraverso l’utilizzo di risorse diverse per finanziare la riduzione prevista”.

“Il piano Tari verrà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale il 6 agosto, mentre la copertura finanziaria di 170.000 verrà deliberata nel Consiglio comunale del 30 luglio”.