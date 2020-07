“Vado a Teatro 2020”, le compagnie savonesi si sfidano con i video su Facebook

Vado Ligure. Il Comune di Vado Ligure indice il Contest “Vado a Teatro 2020” con l’idea di dare un segnale di ripresa dopo il lockdown appena trascorso. L’obiettivo è anche quello di coinvolgere le compagnie teatrali in questo momento di poca attività, realizzando da casa con mezzi propri un video estrapolato da uno spettacolo, e dare la possibilità a tre finalisti di esibirsi dal vivo alla finale che si terrà il 5 settembre a Villa Groppallo a Vado Ligure.

Una sfida che verrà lanciata a tutte le compagnie teatrali del territorio, provinciali e non solo. “Chiediamo di ‘raccontare/inventare/riproporre’ una storia in video (non è necessario che sia un inedito) della durata massima di 5 minuti – spiega l’organizzatrice, Antonella Bonelli – ripresa con il cellulare, la macchina fotografica o telecamere professionali”. Il termine ultimo per inviare i video è l’8 agosto.

L’11 agosto la redazione di “Vado a Teatro 2020” provvederà a caricarli sulla pagina Facebook del contest, “in modo da allietare la community che si delizierà degli sforzi creativi di tutti i partecipanti, e dopo averli visti, potrà mettere il proprio like contribuendo alla definizione dei 3 finalisti”. Si voterà sulla pagina dal’11 al 26 agosto. Il 28 agosto verranno comunicati i nomi delle tre compagnie finaliste che il 5 settembre, davanti alla giuria e al pubblico spettatore votante, si esibiranno con un estratto dello spettacolo, per poi decretarne il vincitore assoluto.

Il 1° classificato avrà la possibilità di inserire un proprio spettacolo in versione integrale all’interno della programmazione estiva degli eventi 2021, del Comune di Vado Ligure. La partecipazione è gratuita.

Si invitano le compagnie teatrali interessate al Contest a richiedere via mail (anto.bon@gmail.com) o via telefono (347/6084924) il regolamento completo e la scheda di iscrizione.