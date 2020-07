Vadese, per la difesa c’è Francesco Scimemi

Vado Ligure. Come anticipato alcuni giorni fa, la Vadese inizia a svelare i propri colpi di mercato in vista del campionato di Prima Categoria.

Il primo giocatore ad unirsi alla rosa a disposizione di mister Tony Saltarelli è il difensore Francesco Scimemi.

Scimemi, classe 1983, prima di approdare alla Vadese, ha giocato in Serie D col Trapani e Castrovillari, poi in Eccellenza con la Veloce e in Promozione con Albissola e Legino.