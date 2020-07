Una serata golf in notturna al circolo di Albisola

Albisola Superiore. L’evento si svolgerà presso il circolo del Golf Club Albisola domani sera, martedì 7 Luglio, “Notturna di Golf”.

Una gara su quattro con partenza alle 21:00 e spaghettata di mezzanotte aperta a tutti. Per prenotazioni si può chiamare il tel. 019489679.

Il Golf Club Albisola resta a disposizione per ulteriori informazioni. Qualora facesse piacere partecipare sarà felice di avervi come ospiti. Ringrazia quindi per la collaborazione.

