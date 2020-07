Una savonese alla guida dei “Giovani Farmacisti”: Carolina Carosio nuova presidente Fenagifar

Savona. Sarà una savonese a guidare i “Giovani Farmacisti” a livello nazionale. Si tratta di Carolina Carosio, 33 anni, di Savona, nominata nuovo presidente della Fenagifar, la Federazione nazionale dei giovani farmacisti.

L’Assemblea elettiva per il rinnovo dei vertici Fenagifar per il triennio 2020-2023 si è svolta nella giornata di domenica 28 giugno, in modalità telematica. Carosio, che succede all’uscente Davide Petrosillo, sarà affiancata dai vicepresidenti Luigi Congi e Giuseppe Giannico, dal segretario Vladimiro Grieco e dal tesoriere Giuseppe Ditto.

“Insieme ai consiglieri eletti – commenta Carosio – abbiamo tracciato le linee guida, quali punti cardine dell’impegno assunto con giovani i colleghi, nell’ottica della continuità e delle nuove risorse; l’obiettivo comune, atto a garantire piena rappresentanza dei giovani, verrà perseguito con responsabilità e consapevolezza”.

“L’attività di Fenagifar per il prossimo triennio – aggiunge il neo presidente – sarà incentrata sulla comunicazione e sulla territorialità atte a consolidare ed intensificare i rapporti con enti, istituzioni e tutti i principali stakeholder, lo stesso principio di condivisione ed inclusione dovrà essere applicato all’interno della Federazione stessa, per coinvolgere in maniera ponderata e costruttiva ogni contributo ricevuto”.

Ha voluto esprimere piena vicinanza al nuovo consiglio eletto, il presidente uscente Davide Petrosillo: “Il mio viaggio termina qui. Il mandato è stato entusiasmante e ricco di importanti risultati per i giovani farmacisti. Abbiamo affrontato prove difficili che abbiamo risolto con benefici immediati e futuri; ricordo solo AgifarLab, FarmaCommunity, Farma Academy”.

“E’ stata un’esperienza che mi ha dato molto, da un lato in termini professionali e dall’altro nei rapporti umani. Abbraccio e saluto i colleghi che in questo triennio sono diventati cari amici e che ora proseguiranno nel cammino. Auguro alla nuova squadra un buon lavoro, sicuro che faranno bene”.

Il restante consiglio è composto da: Federica Faccitondo, Paolo Gerosa, Paolo Levantino, Giacomo Operti, Francesco Russo, Matteo Zerbinato, Davide Petrosillo (Past President). Mentre per i revisori dei conti risultano eletti: Emanuele Monti, Francesca Pantano, Viviana Vitale, Lucia Monica e Federico Palmas; per il collegio dei probiviri: Alessandro Cavalli, Riccardo Mencaglia, Luca Spagnolo.