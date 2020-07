Cairo Montenotte. Lo scorso weekend il Baseball Cairese ha vissuto una domenica con doppio importante impegno. In campo sia l’Under 12, sia l’Under 15, oltre alla squadra di Serie C.

Sul diamante di casa, la Cairese in Serie C ha affrontato i Brothers, formazione che guida la classifica a punteggio pieno. Il tecnico Arnoldo Pena ha mandato sul monte il giovane Castagneto, in batteria con Marenco, in prima base Bellino, Sechi in seconda, in terza Bloise e in interbase Andrea Torterolo; il campo esterno vedeva a sinistra Ceppi, Ferruccio al centro e a destra De Bon, Berretta battitore designato. Partita frizzante ed equilibrata sino al quinto inning, con le formazioni in parità sul 5 a 5; nelle ultime quattro riprese le formazioni si sono alternate al comando, sfruttando gli errori avversari, alternanza che reha reso avvincente la partita, ma contemporaneamente ha fornito ai tecnici una mole infinita di indicazioni sulle cose su cui si dovrà lavorare.

Le note salienti: in attacco decisiva prova di Ceppi, che ha trascinato la squadra e da segnalare anche la battuta da due basi di Bonifacino, subentrato a De Bon in una fase delicata. In difesa ancora una buona prestazione di Castagneto sul monte, sostituito poi da Berretta sul finale decisiva la prova di Gandolfo, impeccabile nell’inconsueto ruolo di closer. Risultato finale 16 a 14 per la Cairese; prossimo impegno Cairese – Sanremo domenica 26 luglio a Cairo Montenotte.

Continua la cavalcata dei Cadetti nel campionato under 15 che, vincendo contro il Boves, hanno confermato il primo posto. Bussetti confermato come partente sul monte, coadiuvato da Garra dietro al piatto, Angoletta in prima base, Bruno in seconda, Buschiazzo in terza, Franchelli interbase, all’esterno sinistro Poddine, sostituito poi da Ricchebuono, all’esterno centro Rozio e a sinistra Leoncini, sostituito poi da Giuria. La Cairese è partito bene, segnando subito due punti e subendone uno. Per tre riprese sono i lanciatori a fare la partita, poi al quarto inning i biancorossi hanno allungato, segnando cinque punti. La compagine di casa, formazione giovane, pur giocando un buon baseball ha pagato la differenza di esperienza. Per la Cairese si sono alternati sul monte i rilievi Bruno, Franchelli e Buschiazzo. In attacco ottima la prova corale; da segnalare due belle battute da due basi di Rozio e Angoletta; infine ancora una nota positiva è stata il rientro di Satragno, segnato da una bella valida. Risultato finale Boves – Cairese 2-18. Prossimo impegno Cairese Mondovì fomenica 26 luglio a Cairo.

Prima trasferta per i giovani valbormidesi under 12 sul diamante di Finale. La Cairese, ancora in difficoltà con le visite mediche, non può contare sulla formazione tipo, ma sfrutta l’occasione per dare spazio al nuovo che cresce. La Cairese si è schierata con Noel Chiarlone sul monte, sostituito poi da Ponzone, Bogliolo a Ricevere, in prima base Gabbani, in seconda De Bon, in terza De Franco, interbase Rexha, mentre in campo esterno si sono alternati Pacenza, Baccino, Sechi, Beltrame. La formazione biancorossa è partita bene, sfruttando l’esperienza di Noel, unico veterano disponibile, conducendo 5 a 1 al terzo inning, ma sulla distanza la maggior esperienza e determinazione ha pagato e i padroni di casa hanno chiuso l’incontro con il punteggio di 7 a 5.

