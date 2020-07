“Un uomo è caduto nel Centa”: scatta l’allarme ad Albenga

Albenga. “Un uomo è caduto nel Centa ad Albenga”. È questo, in sintesi, ciò che un cittadino ha riferito chiamando allarmato il 112.

Al momento, va chiarito, non vi sono conferme dai soccorritori che sono andati sul posto che, per ora, non hanno trovato nessuno all’interno del fiume. Potrebbe, dunque, anche essersi trattato di un falso allarme.

Ma la macchina dei soccorsi si è attivata. Sul posto, i vigili del fuoco, la croce bianca di Albenga e la polizia locale.

Non è ancora chiaro, stando al contenuto della telefonata, se il presunto avvistamento sia avvenuto in zona ponte Rosso oppure più avanti, lato monte, nei pressi del ponte dell’Aurelia Bis.

I vigili del fuoco, comunque, stanno battendo le sponde del Centa partendo dal ponte Rosso verso la foce, mentre la polizia locale sta eseguendo il percorso inverso, dal ponte Rosso in direzione monte. Nel frattempo, l’ambulanza della croce bianca resta parcheggiata proprio sopra il ponte, in attesa dell’esito delle ricerche.

Alle ricerche, a breve, si uniranno anche un gommone dei vigili del fuoco e un mezzo della capitaneria in arrivo da Imperia, nell’eventualità che la corrente del fiume possa eventualmente aver trasportato la persona fino al mare. Ma, al momento, le ricerche non hanno dato alcun esito.

Aggiornamenti in corso