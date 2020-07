Liguria. Sono proseguiti anche questo fine settimana, h24, gli interventi di ispezione e manutenzione nelle gallerie sulla rete autostradale ligure, portati avanti da 1.260 tecnici e operai specializzati, così da rispettare le disposizioni e le tempistiche prescritte dal Mit lo scorso 29 maggio.

Nei tunnel della A26, le cui dimensioni lo permettono, è stata costruita una galleria nella galleria, uno scudo, che garantisce due corsie di percorrenza, ma lascia lo spazio per proseguire con le lavorazioni.

La scorsa notte sono state riaperte le seguenti gallerie in A26: Casa della Volpe, Monacchi, Asino Morto. Tra il 5 e il 7 luglio riapriranno invece le seguenti gallerie in A12: Monte Sperone, Sant’Agostino 1 e Sant’Agostino 2, San Bartolomeo, Ciapon, Della Maddalena.

A26 Galleria CASTELLO

Applicazione di lastre di lamiera grecate in acciao inox ancorata con tasselli meccanici/chimici in acciaio inox di lunghezza variabile da 22 cm a 45 cm, previa idroscarica superficiale di pulizia.

Applicazione di doppia rete protettiva in acciaio inox sovrapposta, ancorata con tasselli meccanici in acciaio inox di lunghezza 22 cm, previa idroscarica superficiale di pulizia.

A26 Galleria LAGOSCURO

Realizzazione di Scudo di protezione dell’area di cantiere al traffico, composto da 3 elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso, al fine di consentire la viabilità durante l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione.

Interventi anche sulla A12:

A12 Galleria RIVAROLO 2

Applicazione di doppia rete protettiva in acciaio inox sovrapposta ancorata con tasselli meccanici in acciaio inox di lunghezza 22 cm.

Bulloni autoperforanti in acciaio di lunghezza variabile da 3 metri a 6 metri disposti a maglie 1metro x 1 metro

A12 Galleria RIVAROLO 3A

Applicazione di doppia rete protettiva in acciaio inox sovrapposta ancorata con tasselli meccanici in acciaio inox di lunghezza 22 cm.

A12 Galleria S. AGOSTINO 2

Applicazione di doppia rete protettiva in acciaio inox sovrapposta ancorata con tasselli meccanici in acciaio inox di lunghezza 22 cm. Esecuzione di drenaggi radiali in PVC fenestrato diametro 60 mm lunghezza 3 m, Bulloni autoperforanti in acciaio di lunghezza variabile da 3 metri a 6 metri disposti a maglie 1metro x 1 metro

A12 Galleria CAMPURSONE 2

Bulloni autoperforanti in acciaio di lunghezza variabile da 3 metri a 6 metri disposti a maglie 1metro x 1 metro.