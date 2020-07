Un tempo esisteva una Regione diversa

Un tempo esisteva una Regione,che pur con molte esitazioni avviava programmi e politiche di cooperazione internazionale, finanziando programmi e progetti volti in particolare all’America Latina e al bacino Mediterraneo.

L’avvento della destra al governo della Regione ha significato praticamente la cancellazione di tutto ciò ma quello che appare veramente strano è l’incapacità regionale oltreche’ comunale di dire alcunche’ della situazione cinese.

La recente epidemia ha dimostrato i legami di interdipendenza con i mercati e l’industria cinese ma si potrebbero tranquillamente ricordare gli investimenti nei porti di Vado Ligure e di La Spezia fino a giungere alla sanificazione del complesso monumentale del Priamar di Savona,fatta gratuitamente da una azienda cinese specializzata.

In questi giorni però in Europa ed in particolare da Hong Kong giunge un appello dalle ragazze e dai ragazzi,che lottano per la democrazia e la libertà affinche’ vi sia una presa di distanza dalle politiche repressive cinesi attraverso anche una separazione dalle politiche commerciali sottese alla cosiddetta “via della seta” a cominciare da un pronunciamento delle assemblee elettive.

Questa richiesta si unisce a quelle degli Uiguri,di cui ci giungono notizie di presunte sterilizzazioni di massa, del popolo del Tibet,oppresso da una feroce repressione,che allontana il ritorno del Dalai Lama solo per citarne alcune.

A tutto ciò corrisponde il silenzio della destra regionale,che pare interessata solo agli aspetti economici e mai alla difesa dei diritti umani tanto che spesso non riesce neppure a capire le ragioni del boicottaggio portuale delle navi cariche di armi e volte verso le aree di guerra o paesi coinvolti in terribili conflitti militari.

Purtroppo questa è la realtà regionale ,a cui spesso corrisponde il silenzio di altre amministrazioni liguri di diverso colore politico,che pare proprio assolutamente non interessata alla crescita dei diritti umani e della democrazia in nome di una terribile logica di profitto economico.

Europa Verde Liguria