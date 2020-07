Un savonese alla conquista del Festival di Castrocaro: Marco Caudullo tra i finalisti alle “Audizioni Live”

Savona. C’è anche un savonese tra i finalisti alle “Audizioni Live” del Festival di Castrocaro 2020, importante appuntamento canoro che, negli anni, ha visto tra i partecipanti anche autentici big della canzone italiana.

Si tratta del giovane cantante Marco Caudullo, classe 1999, che è riuscito a far parte dei 42 finalisti, dopo una fase di selezioni a cui hanno preso parte centinaia di cantanti. Le serate conclusive del festival si svolgeranno oggi, domani (4 luglio) e domenica (5 luglio).

Il Festival di Castrocaro è stata, soprattutto negli anni ’60 e ’70, una delle vie per i nuovi talenti per entrare nel mondo musicale. La serata finale, che porta a decretare il vincitore, viene ancora trasmessa in diretta Rai in prima serata ogni anno.

“Sono onorato di essere fra i 42 finalisti, selezionati su centinaia e centinaia di richieste, alle ‘Audizioni Live’ del Festival di Castrocaro 2020, a Palazzo Pretorio. La finale, invece, andrà in onda su Rai 2. Siamo carichi”, il commento entusiasta del giovane cantante savonese sulla sua pagina Facebook.