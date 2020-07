Un attaccante argentino per l’Albenga: Ezequiel Damián Carballo

Albenga. L’Asd Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020/2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Ezequiel Damián Carballo, attaccante argentino classe 1989.

Carballo nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Calcio Montebelluna 1909 in Serie D girone C. Nella stagione 2017/2018 aveva vinto il campionato di Serie D girone E con l’Albissola 2010. In precedenza, la punta centrale aveva giocato in Sud America con Tiro Federal, Ferro, O’Higgins, Central, 9 de Julio.

“A Ezequiel va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società” scrive la dirigenza ingauna.