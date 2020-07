Turismo, Sansa: “In Liguria presenze in calo del 3%, Toti sbandiera numeri non veri”

Liguria. “Toti sbandiera un incredibile +4.600 per cento nelle prenotazioni turistiche del 2020 secondo i dati del “player Belvilla”. Non dice però che la piattaforma a cui si riferisce si occupa solo di case vacanza e che quelle gestite in Liguria dalla piattaforma medesima sono solo 168. Quindi quel dato potrebbe voler dire che da 2, che erano le case prenotate nel 2019, siano diventate 92 nel 2020, o da 3 siano ora 138, fate voi. E’ noto, peraltro, che dopo l’emergenza Covid, le preferenze dei turisti si siano spostate sulle case vacanza”. A parlare, in una nota, è il candidato a presidente di Regione Liguria Ferruccio Sansa.

“I veri dati sono questi – spiega Sansa – nel triennio 2017-2019 gli arrivi dei turisti in Liguria sono aumentati dello 0,5 per cento, mentre le presenze sono calate del 3 per cento. E qui parliamo di milioni di presenze, non di poche decine di case vacanza. Mentre Toti spargeva tappeti rossi, il turismo in Italia cresceva e in Liguria diminuiva”.

“Che cosa faremo noi? Punteremo sulla bellezza, sui parchi, sulle attività sportive, su investimenti rispettosi dell’ambiente e finanziabili dai fondi Ue, come suggerisce un recente studio di Intesa San Paolo” conclude.