Turismo, ecco la nuova guida ai locali storici d’Italia: Balzola di Alassio porta in alto il nome del savonese

Alassio. Locali storici d’Italia: a portare in alto, a livello nazionale, il nome del savonese è lo storico locale “Balzola” di Alassio. Sono i 21 locali liguri inseriti nella 44esima Guida ai “Locali storici d’Italia”, il volume – gratuito e disponibile da lunedì 27 luglio, anche in versione app con geolocalizzazione – che raccoglie 213 templi del gusto e dell’ospitalità del Belpaese, in un’edizione all’insegna della mixology.

E in Liguria l’alchimia in bicchiere si fonde con i profumi della terra e del mare. A rappresentare la provincia di Savona è proprio Balzola, direttamente dalla Città del Muretto, unico locale selezionato: Gabriele D’Annunzio rimase talmente colpito dai Baci del Caffè-Pasticceria alassino, che li definì “I dolci della galanteria”.

Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali storici d’Italia: “La guida è un viaggio nel tempo tra le pietre miliari del turismo culturale nel nostro Paese, un tour tra i pionieri dello stile e del gusto made in Italy che raccontano, concretamente, la nostra storia”.

Un itinerario da Nord a Sud senza dimenticare ricette segrete e tradizioni di famiglia, ma anche i consueti aneddoti sui personaggi storici e le frequentazioni più famose e curiose, nazionali e internazionali. Tra le province liguri è Genova quella a più alta densità di locali storici (17), a distanza Imperia (2), La Spezia (1) e, infine, Savona (1).