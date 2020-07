Turismo, Ciangherotti (Fi): “Grazie agli eroici ospiti che scelgono la Riviera”

Riviera. Ancora un fine settimana di passione per il turismo della Riviera, con code chilometriche, rallentamenti di ore, disagi per il traffico sia in autostrada che sull’Aurelia. E oggi pomeriggio, con il rientro, si ripete. Ormai chi vive in Riviera si è abituato, ma non rassegnato, a questa situazione.

E’ vero, sui social si ironizza, si scrivono battute e si pubblicano vignette, ma la rabbia è tanta. Una stagione già compromessa dal Covid, sta diventando ancora più difficile per l’economia turistica del Ponente per colpa di una viabilità al collasso. Non un problema di oggi, ci mancherebbe, ma certo aggravata in maniera improvvisa e penalizzante dai controlli che, credo, si sarebbero potuti fare anche prima, non dico durante la chiusura causa virus, ma a ottobre e novembre dello scorso anno, quando non si parlava di pandemia e le autostrade avevano meno traffico.

E’ andata come è andata, ma certo questa situazione ha scoraggiato tanti potenziali turisti del Nord Italia a scegliere il Ponente. Per questo voglio ringraziare gli ‘eroici turisti’ che, pur di scegliere la Riviera hanno affrontato code e disagi biblici. E grazie agli operatori turistici della Riviera e ai commercianti di ogni settore e ai lavoratori del comparto turistico e degli stabilimenti balneari che, nonostante le difficoltà, stanno cercando di dare agli ospiti una immagine positiva del nostro territorio.

Eraldo Ciangherotti – capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e assessore provinciale