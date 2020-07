Trovato con 2 grammi di droga a Cervo, nei guai sacerdote: aveva insegnato ad Alassio

Cervo-Alassio. Trovato con 2 grammi di cocaina, mentre si trova alla guida della propria auto. E così un sacerdote, fermato dai carabinieri, è finito nei guai. Si tratta di don Silvano De Matteis, 44 anni, che era già balzato agli onori della cronaca, lo scorso anno, quando insegnava ad Alassio.

Lo scorso anno, nell’ambito di una gita con gli studenti alassini era stato trasportato in ospedale in stato confusionale, che pareva fosse collegato proprio all’uso di stupefacenti.

Un episodio che spinse il vescovo della diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti a privarlo degli incarichi pastorali, sottoponendolo anche a percorso terapeutico.

Ieri il nuovo episodio. Fermato per un controllo dai carabinieri nella galleria di Porteghetto, a Cervo, è stato trovato in possesso di una bustina di polvere bianca che i carabinieri sospettano sia cocaina. È stato segnalato alla Prefettura di Imperia come assuntore (notizia confermata da agenzia Ansa).