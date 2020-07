Loano. La vela è ripartita. Ad aprire il calendario della ripresa, in provincia di Savona, è stato il Circolo Nautico Loano, sabato 11 e domenica 12 luglio, con il classico Trofeo Baietto, gara che si sarebbe dovuta disputare il 28 marzo.

Nella prima giornata un grecale leggero ma stabile ha permesso lo svolgimento di tre prove molto tecniche e combattute, sia per i 420 che per gli Equipe. Nel secondo giorno una forte tramontana sui 20 nodi di media con punte decisamente elevate ha reso spettacolari ed impegnative le due prove disputate dalla classe 420; gli Equipe, invece, non hanno gareggiato.

Un successo organizzativo per il Circolo Nautico Loano e per Marina di Loano, con un buon numero di appassionati che sono giunti a seguire le regate.

Undici i concorrenti dei 420 provenienti da Genova e Imperia più quattro equipaggi di Loano con la presenza di ben tre equipaggi facenti parte della squadra nazionale. Undici gli Equipe suddivisi nelle due categorie Juniores e Cadetti.

La classifica 420 vede trionfare l’equipaggio femminile dello Yacht Club Italiano composto da Arianna Giargia e Silvia Galuppo che hanno meritatamente portato a casa il Trofeo Baietto 2020. Ottimi secondi Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile del Circolo Vele Vernazzolesi; sul terzo gradino del podio Nora Maraglia con Simone Cucatto del Circolo Nautico Loano.

Negli Equipe Evolution meritata vittoria per Filippo Lorenzi con Matilde Piombo del Circolo Velico Ventimigiese seguiti al secondo posto da Simone Migliavacca con Giacomo Nario del Circolo Nautico Loano; terzi Valeri Chiarlone con Graziella Delbalzo anche loro di Loano.

Negli Equipe Under 12 Cadetti bellissima lotta tra Francesca Pittaluga con Francesco Pastorello di Ventimiglia e Francesco Lucchese con Cecilia Sasso di Loano che finiscono a pari punti ma la vittoria va grazie ai migliori piazzamenti a a Pittaluga e Pastorello. Buon terzo un altro equipaggio di Ventimiglia con Asia Satta e Ginefra Pittaluga.

