Tra la cometa Neowise e “bolidi cadenti” una Liguria spettacolare

Se dal 27 marzo 2020 è iniziata la caccia alla cometa C / 2020 F3 (NEOWISE) visibile per tutto Luglio anche ad occhio nudo alle 4 del mattino fino al giorno 11 del mese per poi essere visibile dalle 21 di sera e per tutta la notte nel Nord ovest d’Italia , il cielo Ligure è stato il vero protagonista di questo anno funestato dalla pandemia del covid-19 ,pandemia che ha sicuramente acceso le fantasie più bizzarre e imbarazzanti tra ufologi vari e complottisti fino a quelli della Terra Piatta , da alieni responsabili del virus a attivazioni fantomatiche tramite satelliti o antenne 5G che permetterebbero la trasmissione del virus.

Insomma in mezzo a queste fantasiose e ridicole storie e teorie per fortuna scientificamente e oggettivamente abbiamo potuto ammirare fenomeni sia naturali che convenzionali , a partire dallo Starlink , il famoso trenino di Elon Musk , ai passaggi della ISS ma anche al passaggio di meteore e comete , come quella di questa mattina all’alba dove una meteorite di medie dimensioni (presunte) ha nuovamente illuminato per la quinta volta il cielo Ligure e Savonese ,lo spettacolo della natura prosegue ininterrotto e continua a regalarci davvero forti emozioni , ma siamo ancora distanti alla fine dell’anno e a parte la pandemia cerchiamo la positività ela serenità attraverso le stelle .

Dalla Cam di monitoraggio di A.R.I.A associazione ricerca italiana aliena , fondata dall’ufologo savonese Angelo Maggioni , Antonio Bianucci e Giuseppe Paulon, potete osservare il passaggio del bolide.

Angelo Maggioni