TPL Linea: potenziato il servizio, ecco il nuovo orario

Provincia. Da domani, sabato 4 luglio, secondo il piano messo a punto da TPL Linea, scatta il potenziamento del servizio bus su tutte le linee di collegamento del savonese.

Entrerà quindi in vigore il nuovo orario, relativo alla cosiddetta Fase 3: il trasporto pubblico locale in provincia sarà dunque operativo per oltre il 90% rispetto al periodo precedente alla pandemia, fermo restano tutte le misure adottate per la sicurezza sanitaria e i dispositivi anti-Covid sui mezzi di TPL Linea.

“Come promesso stiamo procedendo con un progressivo ritorno alla normalità dopo l’emergenza e il primo periodo post-lockdown – affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. Non è stato semplice procedere con l’attivazione del nuovo orario che rafforza l’offerta di collegamenti su diverse linee, ma l’obiettivo è stato raggiunto”.

“E’ sempre stata una nostra mission quella di venire incontro alle esigenze della nostra utenza e della nostra clientela, in particolare nel periodo estivo, pensiamo agli orari serali, così come ad una maggiore circolazione dei nostri bus per i pendolari” aggiungono.

“Ora ci attende un ultimo sforzo, quello di ritornare prima possibile al 100% del servizio, sempre con il motto VIAGGIARE IN SICUREZZA”.

“Naturalmente per completare un pieno ritorno alla normalità attendiamo fiduciosi anche la ripartizione a livello locale del fondo previsto dal Governo per il trasporto pubblico locale, indispensabile per sostenere le aziende che hanno affrontato una crisi legata all’emergenza Covid davvero senza precedenti” concludono i vertici dell’azienda di trasporto pubblico savonese.

A QUESTO LINK del sito www.tpllinea.it l’orario completo che entrerà in vigore: https://bit.ly/3gqNrJR