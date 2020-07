Tovo, il campione di pallanuoto Matteo Aicardi positivo al Covid: ricoverato ad Albenga

Tovo-Albenga. Una brutta notizia per la comunità di Tovo San Giacomo, dove abita, per quella di Giustenice (dove vive la sua famiglia ed è molto conosciuto) e, più in generale, per tutti gli amanti di sport.

Il campione di pallanuoto Matteo Aicardi, cresciuto nelle giovanili del Doria Nuoto Loano e che vanta a anche numerose presenze a Mondiali, Europei e Olimpiadi con la Nazionale, è risultato positivo al Coronavirus.

Il centro boa, che dal 2012 milita tra le file della Pro Recco e del “Settebello”, è attualmente ricoverato all’Ospedale di Albenga.

Il campione sportivo si trovava a Siracusa insieme alla Nazionale italiana, quando ha subito un infortunio alla spalla che lo ha costretto ad un rientro anticipato a Savona, circa una settimana fa. Fino a quel momento, e anche immediatamente dopo il rientro, nessun problema. Ma, solo qualche giorno dopo, è arrivata la febbre, accompagnata da qualche leggero sintomo sospetto.

Dubbi confermati poi dal test, che ha dato esito positivo al Covid-19 e che ha portato al ricovero, presso il Santa Maria di Misericordia di Albenga. Essendo passati solo pochi giorni, però, dall’infortunio e dal conseguente rientro nel savonese, è scattata la decisione di eseguire i tamponi, in via preventiva, anche a tutto il gruppo azzurro, alloggiato in Sicilia.

Aicardi, stando alle indiscrezioni che filtrano dall’ambiente ospedaliero, presenterebbe sì la febbre, ma starebbe comunque bene e le sue condizioni fisiche sarebbero buone. Nel frattempo, secondo quanto riferito, sarebbe scattata anche la misura dell’isolamento preventivo per tutti coloro (compresi amici e conoscenti savonesi) che hanno avuto contatti con l’atleta negli ultimi giorni.

A seguito della positività del campione di pallanuoto a Giustenice ci sono 5 persone in isolamento preventivo, secondo il protocollo di sicurezza sanitaria previsto in questi casi.