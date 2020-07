Tornano i ladri di collanine d’oro in discoteca: 24enne arrestato a Laigueglia

Laigueglia. Una normale serata in discoteca per un giovane imperiese, in compagnia dei suoi amici, è stata rovinata da una improvvisa aggressione ad opera di un altro giovane genovese che, all’improvviso, approfittando della confusione, gli ha sottratto la catenina d’oro e, per assicurarsi la fuga, gli ha anche sferrato un violento pugno in faccia.

Ma la sua precipitosa fuga è stata neutralizzata dall’immediato intervento della pattuglia dei Carabinieri di Laigueglia che gravitava nelle aree circostanti, impegnata nel quotidiano servizio di controllo del territorio. Subito bloccato è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. A breve, stamattina, sarà portato in udienza a Savona per il giudizio direttissimo.

Il fatto è avvenuto all’interno della discoteca “La Suerte” e il giovane arrestato ha 24 anni con vari precedenti di polizia. SI tratta di uno dei primi episodi denunciati questa estate, ma il furto delle collanine d’oro, in particolare nelle discoteche, approfittando di buio e confusione, è un’antipatica moda, che si ripresenta di fatto ogni stagione estiva.

Nel fine settimana, il presidio del territorio continuerà ad opera di tutti i reparti dipendenti della Compagnia di Alassio, che vigileranno nei punti nevralgici , soprattutto negli orari di punta. Il dispositivo sul campo che vedrà il supporto e la fattiva partecipazione del nucleo cinofili e degli elicotteristi si inquadra in un ampio contesto d’azione pianificato dal Comando Provinciale di Savona e reso esecutivo, in ogni ambito territoriale di competenza, da tutti i comandi dipendenti.