Tiro con l’arco, Chiara Rebagliati convocata in Nazionale

Savona. Cinque mesi dopo la Nazionale italiana olimpica torna in raduno con il gruppo al completo al Centro tecnico federale di Cantalupa, in Piemonte. Tra i convocati c’è la savonese Chiara Rebagliati, tesserata per gli Arcieri Torrevecchia.

L’attività degli azzurri si era fermata il 17 febbraio con l’ultimo raduno al centro federale piemontese, poi la pandemia di Covid-19 ha fermato tutto, allenamenti e gare internazionali comprese.

Ora però è finalmente arrivato il momento di tornare a tirare tutti insieme e così, in seguito all’ok della Fitarco per la riapertura dei campi delle società e l’avvio delle gare sperimentali con protocollo anti Covid nel mese di luglio, anche la Nazionale torna ad allenarsi al completo e a mettersi alla prova con una vera e propria sfida che si terrà nel fine settimana e che li vedrà tutti impegnati per giocarsi il Torneo della Ripartenza.

Diciassette in totale gli arcieri che si sono ritrovati a Cantalupa e che lavoreranno insieme fino al 20 luglio, seguendo tutte le norme igienico sanitarie del caso. Se non ci fosse stato il Coronavirus questo sarebbe stato l’ultimo incontro prima della partenza per Tokyo 2020, i Giochi però sono slittati e così, in questa settimana, si inizierà a programmare la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi con un anno in più di tempo.

Il primo obiettivo del 2021 per le Frecce Azzurre è di qualificare le due squadre per arrivare a Tokyo al completo, passando attraverso l’ultimo torneo di qualificazione che si terrà a Parigi il prossimo giugno, dove saranno in palio tre posti per le squadre maschili e tre per quelle femminili. Ad oggi l’Italia dell’arco ha infatti conquistato due pass individuali, uno al maschile e uno al femminile, che permetterebbero di gareggiare anche nella sfida mixed team, gara che in Giappone farà il suo esordio nel programma olimpico.