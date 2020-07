Loano. Dopo una bellissima settimana di incontri, si è concluso nella serata di domenica 26 luglio il primo Löa Open, organizzato dall’Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini e che ha visto in gara quasi centocinquanta atleti.

Nella finale maschile è stato Stefano Battaglino, 2.3 del TC Open SRL di Terni, ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio vincendo con Matteo Tinelli, 2.4 del Milago Tennis Center, il quale sfortunatamente si è ritirato sul 60 20 a causa di un infortunio subito già nei primi game del match.

In semifinale il vincitore si era imposto su Marcelo Chaves Solera, 2.6 del Verde Lauro Fiorito S.D. SRL di Torino. Tinelli invece aveva vinto con Daniele Musa, 2.7 del TC Gli Ulivi Toirano che si è rivelato la sorpresa del torneo superando le qualificazioni e vincendo tre match del tabellone principale con avversari superiori in classifica.

Nel tabellone femminile ha trionfato Chiara Bordo, 2.4 del Quanta Sport Village ASD di Milano su Valentina Parodi, 2.7 del TC Finale, in una finale a senso unico terminata 60 60.

Nelle semifinali Chiara si era imposta su Livia Beltramea, 2.7 dell’ASD Break Point di Savona, e Valentina sulla compagna di circolo Ludovica Penna, 2.8.

Da sabato sono ripresi inoltre i match del torneo Junior Next Gen Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 che era stato interrotto a febbraio a causa dell’emergenza sanitaria e che andrà avanti fino a domenica 2 agosto.