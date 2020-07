Cento anni fa, il 25 luglio 1909, l’aviatore e ingegnere francese Louis Blériot compì il primo volo in aeroplano attraverso La Manica da Calais a Dover in 37 minuti. Cento anni dopo, noi, nel nostro piccolo e idealmente, possiamo trasvolare l’intera provincia di Savona annotando sul nostro diario di bordo quelle che saranno le migliori espressioni dell’ingegno umano: gli eventi dell’ultimo sabato di luglio.

La nostra pista di decollo sarà posizionata a Borgio Verezzi: qui si tornerà finalmente a teatro grazie all’esordiente (all’omonimo festival, s’intende!) Paolo Conticini, in bella compagnia di Rocío Muñoz Morales (di ritorno, invece, al festival), entrambi in scena nella prima nazionale di “Parlami d’amore Mariù” per la regia di Francesco Bellomo.

Pigliamo il volo e arriviamo a Ceriale, dove si svolgerà il secondo concerto all’alba della rassegna musicale “Momenti Musicali”, che avrà per protagonista il trio Giochi Armonici e il suo variegato repertorio musicale (Schubert, Piazzolla, Vivaldi, Morricone e tanti altri).

A Quiliano ricomincia la rassegna “Voci Teatro Musica Estate”, divenuta ormai un atteso appuntamento. S’inizia con “Conosci me”, omaggio a Lucio Battisti, voce figlia del suo tempo e interprete unico e inimitabile che ha segnato due generazioni ed è stato artefice di numerose canzoni che oggi anche i più giovani conoscono a memoria, molte divenute ormai classici della musica italiana.

Vado Ligure è tra le prime località ad inaugurare la stagione gastronomica: in frazione Segno si tiene infatti la Sagra d’asporto della Lumaca e del Bagnun. In particolare i piatti d’asporto comprendono lumache, bagnun di acciughe, maltagliati alle lumache/ragù, ravioli al ragù/burro e salvia, trofie e acciughe e buridda di seppie.

Varazze sarà invece la prestigiosa sede della finale regionale di Miss Reginetta d’Italia. Ospiti d’eccezione i Rievocatori d’Epoca, che accompagneranno con abiti dell’800 tutte le miss, creando grazie a loro un’atmosfera da vere regine. In chiusura un finale da sogno con gli abiti da sposa e durante le selezioni le miss indosseranno anche abiti casual ed eleganti.

Infine atterriamo ad Altare, dov’è stata prorogata la mostra temporanea “Da Ettore Sottsass a Marco Zanini. Il vetro negli anni ’80” nelle sale del Museo dell’Arte Vetraria Altarese, dedicata al Gruppo Memphis, collettivo di design fondato a Milano da Ettore Sottsass nel 1980 con lo scopo di superare il Modernismo degli anni ’70.