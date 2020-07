“Chi dorme d’agosto, dorme a suo costo”, mette in guardia il saggio toscano. Un invito bello e buono a non starsene solo “a mollo” e al sole ma a guardarsi intorno e scoprire il piacere di trascorrere qualche ora di assortito divertimento con l’irrinunciabile cartellone di eventi del fine settimana proposto dall’agenda di IVG.it.

Imperdibile il ritorno di Michela Andreozzi a Borgio Verezzi, dove festeggerà i dieci anni del suo “A letto dopo Carosello”. Un varietà per attore solo, come lo definisce lei stessa, che racconta come eravamo, in un viaggio tenero e al tempo stesso molto comico nella memoria di una bambina che è cresciuta con la televisione come tata e improrogabilmente andava a letto dopo “Carosello”.

Legati tra loro dal filo invisibile e salvifico della musica, gli spettacoli di “Contaminazioni Liriche Festival 20.20” renderanno ancora più magica l’estate sul Priamar di Savona, portando una ventata nuova e di speranza alla prima metà di agosto. Il festival si aprirà con “L’ammalato immaginario” di Leonardo Vinci. L’opera avrà la regia vulcanica di Matteo Peirone e la direzione musicale di Massimiliano Piccioli e impegnerà sul palcoscenico lo stesso Peirone (basso) e il soprano Linda Campanella con la partecipazione dell’attore Giorgio Scaramuzzino e del flautista Francesco Loi.

A Vado Ligure si terrà invece lo spettacolo musicale “Tra palco e realtà”, a cura del Teatro Archimede e inserito all’interno degli eventi estivi organizzati dal Comune. I posti sono limitati: si consiglia di prenotare telefonicamente.

Sul lungomare di Albisola Superiore si terrà “Albisola in Piazza”: si tratta di uno straordinario mercato con tantissimi stand e bancarelle dedicate ad altrettanti e invitanti prodotti e oggetti di artigianato, antiquariato e hobbistica. L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

L’Associazione Culturale “Angelo Ruga” di Albissola Marina riprende la propria attività culturale: in questo contesto la Lavanderia ospita “Tracce di-rotte”, mostra personale dell’artista gallaratese Nicoletta Gatti. Durante l’inaugurazione sarà presentato il terzo numero dei “Quaderni della Lavanderia”, dedicato all’artista ospite, con contributi di maestri dell’arte contemporanea e critici di chiara fama.