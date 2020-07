Tavole a vela, Andora ha ospitato uno stage tecnico

Andora. Nelle giornate da martedì 7 a giovedì 9 luglio si è svolto ad Andora lo stage tecnico su convocazione delle tavole a vela in I Zona FIV.

All’attività hanno partecipato un numero ristretto di sette atleti selezionati provenienti dal Circolo Nautico Loano, Yacht Club Italiano e Circolo Nautico del Finale. Nelle giornate si sono alternati numerosi scenari meteo dal vento forte a quello leggero, grazie al quale gli atleti hanno avuto modo di lavorare su più aspetti tecnici.

Il tecnico presente a gestire e organizzare l’allenamento è stato Mauro Covre, aiutato da Enrico Calvini per quanto riguardava la parte logistica dello stage.

“Ringraziamo il tecnico nazionale tavole Mauro Covre, il direttore tecnico nazionale Alessandra Sensini, il direttore sportivo zonale Luca Bogliolo, il Circolo Nautico Andora per l’ospitalità, i circoli che hanno fatto partecipare i propri atleti e la I Zona FIV. Infine un grande grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato” dicono gli organizzatori.

“Si alleneranno nel nostro golfo, che è stato scelto per la buona ospitalità offerta dalle nostre strutture e non da meno per le nostre condizioni meteo che non tradiscono quasi mai, facendone uno dei più importanti campi di regata a livello nazionale nello sport della vela” dicono dal Circolo Nautico Andora.