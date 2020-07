Tamponamento a catena sull’Aurelia bis: feriti al Santa Corona

Villanova d’Albenga. Incidente stradale questa mattina nel tratto di Aurelia bis all’altezza di Villanova d’Albenga.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.00, si è verificato un tamponamento a catena tra due auto e un motocarro, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di ambulanze e vigili del fuoco: i conducenti sono rimasti feriti a seguito dell’impatto tra i veicoli, così come altri occupanti delle vetture coinvolte nel sinistro.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I feriti non avrebbero riportato grvi traumi e non sarebbero in gravi condizioni.

L’incidente ha costretto alla chiusura di una corsia di marcia, per consentire l’azione dei soccorritori e a breve l’azione di messa in sicurezza della carreggiata con la rimozione dei mezzi incidentati.