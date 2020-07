Stella, il consigliere Sergio Cheli esce dalla maggioranza

Stella. Sergio Cheli ha comunicato ufficialmente alla segreteria comunale e al sindaco la sua fuoriuscita dal gruppo di maggioranza “Per Stella”.

“La decisione, frutto di una maturata riflessione, è stata principalmente dovuta al mio mancato coinvolgimento in quella che è l’attività della maggioranza” afferma.

“La necessità di non deludere e di non tradire la fiducia degli elettori che hanno sostenuto la mia candidatura mi induce alla permanenza in consiglio comunale, con un ruolo indipendente, sia dalla maggioranza sia dalla minoranza, al il fine di valutare, di volta in volta, i singoli provvedimenti che saranno portati all’esame del consiglio comunale” conclude Cheli.

Il consigliere farà parte del gruppo misto.