Stefano Marastoni riconfermato alla guida di Confcooperative Liguria

Liguria. L’assemblea regionale ha confermato Stefano Marastoni alla guida di Confcooperative Liguria, che associa oltre 500 coop aderenti nella regione, un sistema di imprese che realizza un fatturato aggregato pari a quasi 400 milioni di euro, con una patrimonializzazione aggregata che ha raggiunto 80 milioni di euro (quasi il doppio rispetto a quattro anni fa).

“Le nostre cooperative danno lavoro ad oltre 8.500 persone con un numero complessivo di soci superiore alle 20mila unita – spiega il presidente Stefano Marastoni – Sono loro i ‘Costruttori del Bene Comune’, tema al centro di tutte le assemblee provinciali e regionali di Confcooperative per la stagione congressuale 2020 , che la Liguria ha voluto caratterizzare con ‘Un ponte verso il futuro…’: vero e proprio ‘ collegamento’ tra economia reale ed aiuto , conforto alle persone nonché sostegno alle comunità”.

Marastoni guiderà Confcooperative Liguria per il prossimo quadriennio: “Al centro del nostro impegno il sostegno all’attività di giovani e donne , innovazione, nuove politiche di welfare, formazione dei gruppi dirigenti delle cooperative e dei loro soci, attenzione sulle politiche ambientali e di sostenibilità – sottolinea Stefano Marastoni – Senza dimenticare il ruolo di prossimità dell’organizzazione ai territori e alle cooperative. E un forte investimento sul ricambio generazionale che ha già un buon esempio nel nuovo Consiglio uscito dall’Assemblea regionale dove il 50% è composto da donne e il 14% ha meno di 40 anni”.

All’assemblea congressuale, realizzata in modalità virtuale, ha partecipato Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative , che ha ricordato come “la Liguria sia stata messa a dura prova negli ultimi anni e per questo la cooperazione gioca un ruolo ancora più centrale nella ripresa e nello sviluppo del territorio”.