Stadio Ellena di Loano, il Comune dà il via alla ripartenza

Loano. Il Comune di Loano ha avviato la procedura per l’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi di custodia, manutenzione, accoglienza e pulizia del complesso sportivo “Giorgio Ellena” di viale Silvio Amico.

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, l’amministrazione comunale intende effettuare un’indagine di mercato per individuare operatori economici (iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Mepa) da invitare alla procedura di selezione.

Il futuro affidatario dovrà occuparsi della custodia, della pulizia e della manutenzione dei campi e delle strutture che compongono il complesso sportivo. La base di gara è pari a 110.552,80 euro Iva esclusa per due anni di appalto, dal 1^ agosto 2020 al 31 luglio 2022, prorogabili di ulteriori tre mesi aggiuntivi per un massimo di 149.246,08 euro.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo loano@peccomuneloano.it entro e non oltre le 12 del 17 luglio 2020. Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano.

“L’individuazione dell’affidatario è prevista per l’inizio di agosto – precisano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria – con l’auspicio di riaprire il complesso sportivo prima dell’inizio dei campionati, in modo tale da consentire alle squadre di allenarsi e preparare al meglio la stagione. Con gli uffici, poi, abbiamo anche attivato il bando riservato alle associazioni sportive interessate all’utilizzo degli spazi negli impianti sportivi comunali e al campo di calcio (in base al regolamento comunale vigente). L’obiettivo è consentire alle società sportive del territorio di poter usufruire del nostro campo di calcio”.

Quest’anno, infatti, il Comune di Loano ha scelto di gestire lo stadio “in economia” per i prossimi due anni, provvedendo “in prima persona” all’assegnazione degli spazi e affidando a terzi esclusivamente le attività connesse ai servizi.

Sempre sul sito del Comune di Loano è presente anche la modulistica relativa all’asta per l’assegnazione delle gestione della pizzeria-bar-ristorante adiacente al campo sportivo Ellena.

Il contratto di affitto ha una durata di dieci anni. Il canone annuale di locazione a base di gara è di 2 mila euro oltre Iva. I soggetti che partecipano alla gara dovranno offrire un canone più alto rispetto a questo importo.

Le offerte vanno inviate entro e non oltre le 12 del 18 agosto 2020.