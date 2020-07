Spotornese, il presidente Luigi Ferrando: “Un’iniziativa che fa bene al paese”

Spotorno. Ai nastri di partenza del prossimo campionato di calcio di Seconda Categoria ci sarà nuovamente la Spotornese.

Con i suoi 3.629 residenti, Spotorno era il Comune della provincia di Savona più grande a non essere rappresentato da una società calcistica. Una lacuna che è stata colmata ieri sera, con la presentazione del nuovo sodalizio.

Il presidente dell’associazione sportiva è Luigi Ferrando. “La serata è stata molto entusiasmante – ammette -. Mi ha fatto piacere perché c’è stata una partecipazione degli spotornesi molto attiva. Noi siamo soddisfatti, perché non pensavamo di vedere un riscontro del genere. È partita come un’iniziativa da parte di amici, soprattutto componenti della squadra della Spotornese. Io mi sono aggregato, mi hanno chiesto di fare il presidente e ho accettato molto volentieri, perché penso che sia un’iniziativa che faccia bene al paese“.

La squadra si allenerà e giocherà a Legino; l’obiettivo è tornare al campo Siccardi nel 2020/2021. “La nostra speranza è di far ripartire il campo di Spotorno. Fortunatamente abbiamo avuto delle associazioni che ci sosterranno, perché noi, non avendo il campo, dobbiamo farci aiutare dagli altri. Il nostro obiettivo – conclude Ferrando – è quello di far ripartire la Spotornese col suo campo ed anche le leve giovanili, dai Pulcini in su”.