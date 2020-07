Spotornese Calcio, l’augurio del presidente della Polisportiva

Spotorno. In occasione della nascita della Spotornese Calcio, Claudio Gentili, presidente della Polisportiva Spotornese, ha scritto una “lettera aperta” agli sportivi spotornesi.

Di seguito, le parole di Claudio Gentili.

“Cari sportivi spotornesi e cari amici della nascitura Spotornese Calcio,

l’avvento di una nuova associazione sportiva rappresenta sempre un’occasione di crescita per tutta la collettività, non solo quella sportiva.

Sapersi ritrovare condividendo i nobili valori dello sport, correttezza – lealtà – disciplina, è una dimostrazione di maturità sociale di cui se ne sente costantemente la necessità, soprattutto in questo periodo storico in cui molte certezze tendono a indebolirsi.

La Polisportiva Spotornese, che mi onoro di presiedere, ha in questi anni cercato di consolidare, soprattutto nella nostra popolazione più giovane, la consapevolezza che la pratica sportiva, qualunque essa sia, rappresenta un elemento di sana crescita fisica e mentale per i nostri ragazzi, non solo per le motivazioni positive che sa loro trasmettere ma, soprattutto, per tutta quella serie di tentazioni negative, di cui è intrisa la società moderna, da cui saprà farli rifuggere.

Sono certo che tutti i soci fondatori ed i simpatizzanti della nascente Spotornese Calcio siano consapevoli dell’importante impegno sociale che li attende e che sapranno onorarlo più che degnamente.

Ringrazio per aver voluto condividere emotivamente la vostra nuova esperienza con la Polisportiva Spotornese; ho apprezzato la determinata volontà di costituirsi autonomamente e, in questo periodo storico non facile, di non voler gravare sull’organizzazione della nostra Associazione che, con dieci discipline sportive differenti attive e funzionanti a pieno regime, è già sufficientemente complessa e articolata.

La situazione particolare del momento non mi ha consentito di essere fisicamente presente, ma questo mio messaggio, che avrete la bontà di condividere con i vostri simpatizzanti, vuole rappresentare il tangibile sostegno morale alla vostra iniziativa, mio personale e di tutta la Polisportiva Spotornese.

Sono certo che la comunità sportiva spotornese saprà cogliere l’importanza di questo momento storico e che in futuro, quando avrete concretamente maturato e capitalizzato l’esperienza che vi attende, le nostre due realtà potranno trovare le opportune convergenze.

In bocca al lupo, viva lo Sport e viva Spotorno!”