Spiagge Alassio, il Tar dà il via libera: assegnata anche l’ultima Sla

Alassio. Anche l’ultima spiaggia libera attrezzata di Alassio potrà essere assegnata. Si chiude il cerchio delle concessioni demaniali e da stamani (19 luglio) anche l’ultimo tratto di spiaggia che a causa dei ricorsi presentati dagli ex gestori, non aveva potuto essere allestita per l’avvio della stagione, potrà essere regolarmente attrezzata.

Lo ha stabilito il Tar che ha respinto l’istanza di sospensione presentata dalla società ed ha fissato l’udienza per il merito al 24 settembre.

Questa, in breve, la vicenda riassunta dall’Assessore agli Affari Legali, Franca Giannotta: “La società BSM srls era stata esclusa dalla gara per l’assegnazione delle spiagge Cadorna, Ponente e Adelasia poiché uno dei documenti richiesti risultava incompleto. BMS presentò quindi un primo ricorso perché lamentava di non essere stata ammessa al soccorso istruttorio”.

“Il Tar in allora sospese la gara ammettendo la società al soccorso istruttorio. Dopo l’ammissione, la società è stata nuovamente esclusa per nuove irregolarità. Di qui il nuovo ricorso che ha spostato la prima udienza fissata il 26 giugno, all’8 luglio, consentendo però di assegnare le spiagge (Ponente e Adelasia) che non erano oggetto di contestazione”, ha concluso Giannotta.

Nella tarda mattinata di ieri, il Tar ha respinto l’istanza di sospensione e rinviato l’udienza a settembre, permettendo al comune di assegnare anche i Bagni Cadorna.