Spaccio di stupefacenti: i carabinieri arrestano un 40enne di Vado Ligure

Vado Ligure. Continua la lotta allo spaccio di droga nel savonese, con l’arresto, avvenuto in data odierna, di un italiano di 40 anni. Nella mattinata di oggi, infatti, i carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Savona hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Savona.

In manette è finito P.D., italiano residente a Vado Ligure. Sul suo conto i carabinieri sono riusciti a trovare forti indizi relativi alla sua partecipazione all’attività di spaccio messa in atto nei primi mesi di quest’anno nella provincia savonese. Dopo le incombenze di rito, è stato accompagnato in carcere a Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’attività di indagine svolta dai carabinieri della compagnia di Savona dall’inizio dell’anno in stretta collaborazione con la locale autorità giudiziaria ha permesso fino ad oggi di arrestare 4 persone, due sorpresi nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio e due in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Le varie operazioni di polizia hanno portato, inoltre, al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” , vario materiale per il confezionamento e denaro contante provento dell’attività illecita.