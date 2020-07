Spaccio di cocaina, eroina e hashish ad Albenga: due arresti

Albenga. In una operazione antidroga condotta dai carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Albenga, sotto la direzione del pm Chiara Venturi, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due spacciatori marocchini che erano in già in carcere ad Imperia dal 15 luglio scorso, quando sono stati fermati in un blitz antidroga ad Albenga.

Contestate ai due pusher centinaia di cessioni di dosi di stupefacente, tra eroina, cocaina e, marginalmente, anche hashish.

L’attività di spaccio diretta da uno dei due pusher in società, noto tra i tossicodipendenti od abituali consumatori di droga come “lo Spagnolo”, aveva luogo ad Albenga in via Pontelungo ma anche via Trento, via Dante Alighieri.

I due spacciatori controllavano lo smercio di droga anche nelle zone di via Goffredo Mameli e via Leonardo Da Vinci: secondo gli accertamenti investigativi dei militari, avevano una clientela fissa per non correre troppi rischi.

Tra i consumatori identificati e segnalati anch’essi all’Autorità Prefettizia, si annoverano persone di Albenga, Ceriale, Borghetto S. Spirito, Garlenda, Stellanello e Giustenice.