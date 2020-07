Sostenibilità e consumi: come vivere meglio rispettando il pianeta

Oggi parliamo di sostenibilità e del suo significato per comprendere appieno la sua importanza per le nostre vite. La sostenibilità p un concetto perseguibile nel lungo periodo attraverso comportamenti e scelte quotidiane che consentono di preservare le generazioni prossime e la loro sopravvivenza sul nostro pianeta. Per questo è fondamentale comprenderne l’importanza e divulgarla a chi è vicino a noi. Oggi sempre più aziende come Procter & Gamble sono costantemente impegnate a riconvertire le proprie produzioni in favore della sostenibilità e sono quelle che tutti dovremmo scegliere quando compiamo i nostri acquisti.

SI parla di sostenibilità da molti anni

Una prima importante definizione del significato di sostenibilità giunse dalla Commissione delle Nazioni Unite sull’ambiente, tramite il rapporto Brindtland nel 1987. Essa definì lo sviluppo sostenibile come quello in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la sopravvivenza delle future generazioni. Questo significa avviare una crescita economica in grado di migliorare la qualità della vita e quella dell’ecosistema con modelli circolari, che non producono scarti e rifiuti non necessari. Uno sviluppo sostenibile riutilizza continuamente le medesime risorse senza prenderne di nuove e senza sfruttare materie prime destinate a diventare rifiuti.

La sostenibilità è sociale e ambientale

Il concetto di sostenibilità abbraccia sia il rispetto dell’ambiente che quello dell’uomo. Il tema ha trovato sempre maggiore spazio nel dibattito pubblico ed è diventato motivo di attenzione e coinvolgimento da parte di consumatori e filiere produttive. Oggi sappiamo con certezza che la sostenibilità ambientale, sociale ed economica sia sinonimo di efficienza e qualità della vita. La sostenibilità è anche una grossa opportunità per le aziende che possono costruire business durevoli e sani, ridurre i costi di produzione e gestire meglio i rischi. Non si tratta soltanto di salvare il pianeta ma di cominciare a ragionare verso guadagni etici, che non riguardino solo il denaro. Un guadagno etico comprende dipendenti felici e produttivi, clienti sempre soddisfatti e garanzia di durevolezza dei business.

Un’opportunità per aziende e consumatori

Un’attività economica non è destinata a durare a lungo sé non adotta strategie sostenibili, specialmente in questi ultimi tempi. Difatti è condannata a perdere clienti, quelli più attenti all’ambiente, e così anche la fiducia dei propri collaboratori. La sostenibilità non è soltanto lo strumento principale di salvaguardia del pianeta ma un nuovo modo di produrre tagliando i costi di materie prime e smaltimento in favore di scelte circolari riproducibili a costo zero. È compito anche dei consumatori scegliere aziende responsabili e virtuose per i propri acquisti per riorientare la domanda sul mercato verso scelte responsabili. Questo produce a sua volta un cambiamento da parte delle aziende che ancora non si conformano a questo nuovo stile economico e renderà il nostro futuro e quello delle generazioni che verranno più certo e più sicuro. Solo così è possibile invertire il senso di marcia e recuperare il nostro Pianeta, giunto quasi al collasso. Per questo la sostenibilità è qualcosa di molto vicino a noi e di cui dovremmo preoccuparci quotidianamente, a partire dalle piccole scelte di consumo giornaliero.