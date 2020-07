Sospetto caso di Covid, passeggeri fatti scendere dal treno a Savona

Savona. Attimi di preoccupazione oggi pomeriggio in stazione a Savona a causa di un possibile caso di Coronavirus sul treno 10137 che viaggiava da Ventimiglia a Torni Porta Nuova.

“Il treno doveva partire da Savona alle 17.31 per Torino ma non è partito a causa di una persona che presentava sintomi di febbre e tosse” racconta a IVG un passeggero, Andrea. Per questo sono scattati i consueti controlli previsti dal protocollo Covid e le persone a bordo sono state fatte scendere.

Visto l’elevato numero di persone presenti in stazione per viaggiare proprio su quella linea, era presente già un altro treno speciale con partenza fissata alle 17.54. Ma non tutti sono potuti salire a bordo: non solo le normative antiCovid che impediscono il sovraffollamento dei treni hanno ovviamente comportato un ritardo per il convoglio, in attesa del via libera, ma hanno anche obbligato alcuni passeggeri ad aspettare un treno successivo o addirittura, in qualche caso, a rinunciare alla partenza rimandandola di un giorno. “Ci saranno state almeno 200/300 persone comprese quelle che stavano sull’altro treno” riferisce il testimone, che è tra coloro che sono rimasti “a terra”.

“Faccio anche notare – conclude – che le macchinette automatiche per fare i biglietti mi avevano segnalato che non c’erano posti disponibili su nessun treno per Torino dalle 17 in poi… ma quando sono andato dalla biglietteria per chiedere informazioni mi hanno fatto tranquillamente il biglietto senza problemi”.