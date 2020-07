Cede una dose di cocaina: arrestato dalla polizia locale di Albenga

Albenga. E’ stato condannato al divieto di dimora nella provincia di Savona lo straniero di 33 anni, H.A., arrestato ieri dalla polizia locale di Albenga per spaccio di stupefacente, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere.

L’uomo era stato notato ieri mattina da un agente in servizio sul territorio in compagnia di alcuni soggetti noti come consumatori di stupefacenti. Al termine di una attenta e puntuale attività di osservazione il 33enne extracomunitario è stato colto nell’atto di cedere ad uno di loro una dose di cocaina.

A questo punto, dopo un attento monitoraggio dei coinvolti, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale dell’unità operativa di “Sicurezza Urbana”, che ha provveduto all’accompagnamento dello spacciatore presso il comando di via Bologna. Effettuati gli accertamenti del caso si è proceduto all’identificazione, a mezzo del nuovissimo dispositivo di fotosegnalmento, e quindi all’arresto dell’uomo per i reati di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti a offendere.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “La notevole conoscenza del territorio e dei loro frequentatori da parte degli agenti in servizio territoriale e della perfetta sincronia tra i vari reparti del comando è un aspetto fondamentale che caratterizza le forze dell’ordine attive sul territorio ed in particolare i nostri agenti di polizia locale che, giorno dopo giorno, dimostrano l’ altissima professionalità della struttura operativa del comando ingauno. Gli uomini e le donne della polizia locale di Albenga, attraverso il loro operato riescono a dare sempre più forza alla divisa che indossano”.