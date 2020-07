Software per revisione legale dei conti: cos’è e quali vantaggi?

Quella del revisore legale dei conti è una figura molto delicata, esperta in bilancio, contabilità e controllo delle scritture, che si differenzia dalla figura del commercialista. Questo professionista, infatti, ha il compito di controllare determinati parametri e non di redigere bilanci, e valuta la tenuta della contabilità di un’azienda che deve essere in linea con le disposizioni in materia dettate dalla legge.

Chiariamo subito che la professione del revisore legale dei conti è una professione riservata, non è aperta a tutti, visto il ruolo fondamentale che ricopre. Deve essere iscritto in un apposito registro al quale si accede dopo una laurea, un tirocinio triennale ed infine il superamento di un esame di Stato. Il suo lavoro è quello di effettuare dei prestabiliti controlli sulla regolare tenuta della contabilità e dei bilanci di una società e di formulare, dopo le dovute verifiche, un giudizio di conformità o meno alla legge.

Il revisore, infine, ha il compito di redigere una relazione finale sul bilancio di esercizio che preveda una descrizione dettagliata e un giudizio imparziale sulla redazione del bilancio, se quindi questo rappresenta in maniera veritiera la situazione patrimoniale dell’azienda e se è conforme alle norme.

Il bilancio redatto dal revisore contabile legale può essere senza rilievi, se viene redatto con conformità alle norme vigenti, oppure con rilievi se il bilancio è attendibile ma è difforme in alcuni aspetti alle norme o ci sono anomalie che devono essere chiarite. Può anche essere negativo, nel caso in cui il bilancio non dovesse rispettare le norme in materia, caso che sarebbe molto grave per l’azienda e fortunatamente si verifica molto raramente.

In determinate situazioni il revisore contabile può effettuare una dichiarazione di impossibilità qualora dovessero esserci eventi che impediscono il lavoro del revisore.

I software per il revisore legale

Per l’adempimento della revisione aziendale, il revisore legale dei conti può usufruire di diversi strumenti, inclusi alcuni software di nuova generazione. Attraverso l’utilizzo dei software per la revisione legale dei conti, ogni professionista ha l’opportunità di usufruire di un programma in grado di tracciare ogni passaggio del processo e di evitare errori ed imprecisioni, oltre che a certificare il lavoro in caso di controlli di qualità.

I moderni software per la revisione legale dei conti sono realizzati per la valutazione del rischio. I controlli vengono effettuati mediante sofisticate analisi che ne incrementano l’accuratezza e la precisione. Il tutto, ovviamente, a vantaggio del revisore che può contare su determinati algoritmi realizzati ad hoc per permettere di ottimizzare la strategia di revisione e minimizzare così il volume di controlli da effettuare a parità di rischio.

Si tratta di software semplici ed intuitivi, facili da utilizzare sia nella gestione del pannello sia nell’organizzazione del flusso di lavoro. È possibile sfruttare questo genere di software in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo grazie ad una semplice connessione internet. Il software in questione utilizza la tecnologia “in Cloud” ed è per questo motivo sempre disponibile in caso di controlli e sempre aggiornati.

In ultima analisi ogni soluzione tecnologica è realizzata ed aggiornata in maniera istantanea in modo da rispondere sempre con precisione alle normative vigenti.