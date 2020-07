Soccorso un cormorano incapace di volare a Roccavignale: ora grazie all’Enpa si sta riprendendo

Roccavignale. E’ stato soccorso dai volontari della protezione animali savonese un cormorano incapace di volare per un’infestione di vermi a Roccavignale. Fortunatamente, grazie alle cure del personale, l’uccello ora si sta lentamente riprendendo.

A seguito dei numerosi interventi, Enpa continua a lamentare, da un lato, la mancata risposta alla richiesta inviata alla Regione Liguria di organizzare un servizio pubblico o privato convenzionato di recupero in tutta la regione (come previsto per legge e già realizzato in diverse altre regioni d’Italia) e, dall’altro, la scarsissima adesione all’appello rivolto dall’associazione agli animalismi affinchè collaborino nella cura e custodia dei selvatici ricoverati.

“A proposito di cormorani, colpevoli di mangiarsi i pesci che Regione, associazioni pescasportive e comuni liberano per ripopolare i torrenti ai fini della pesca sportiva – commentano da Enpa Savona – la Regione Liguria ha trovato il tempo di approvare una delibera che autorizza la fucilazione, per ora, di un primo gruppo di circa trenta animali e studiare l’effetto che fa; nelle valli da pesca di Emilia Romagna e Veneto risolvono il problema con reti di protezione sopra i bacini…”.