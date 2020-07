Savona. Tra le decine di animali selvatici feriti, malati o in difficoltà soccorsi ogni giorno in tutta la provincia dai volontari della Protezione Animali sono numerosi quelli recuperati in Riviera, spesso su segnalazione di turisti.

Oltre a numerosi gabbiani reali sono stati soccorsi un succiacapre a Spotorno, un giovane assiolo a Ceriale e un altro piccolo di assiolo a Pietra Ligure. Qui tuttavia “la nostra auto è stata contravvenuta due volte dalla Polizia Municipale durante i recuperi sul lungomare per un totale di 118 euro da pagare”, denuncia l’ENPA.

Foto 3 di 3





L’ente critica inoltre il fatto che “continua il silenzio della Regione Liguria alla richiesta, inviatale già da oltre due mesi, di organizzare urgentemente un servizio pubblico o privato convenzionato adeguati di recupero, come hanno già fatto da tempo i governi di altre regioni”.