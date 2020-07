Sistemi per vincere le scommesse sportive

Il mondo delle scommesse sportive è una realtà in costante crescita negli ultimi decenni: in passato vi era quasi esclusivamente la famosa schedina, con i tredici risultati da indovinare effettuando la scelta fra 1, X e 2, per indicare la vittoria della squadra di casa, il pareggio o la vittoria della squadra in trasferta. Oggi invece il fiorire dei centri scommesse ha notevolmente ampliato le possibilità di piazzare scommesse, con una notevole serie di opzioni.

Gli sport più seguiti in Italia

Gli appassionati sportivi in Italia sono tantissimi, con il calcio a farla ovviamente da padrone riguardo al seguito di tifosi. Oltre al calcio esistono tante altre tipologie di sport da seguire come ad esempio il basket – sia con il campionato italiano che con l’Eurolega e l’NBA, probabilmente uno dei tornei più affascinanti al mondo – il tennis ed il suo circuito internazionale, la pallavolo.

Le scommesse sportive

Nel mondo dei tifosi, è molto diffuso anche l’interesse per le scommesse sportive. Alcuni giocano sporadicamente, per mero divertimento, altri invece hanno una vera e propria passione per il gioco. Fra i grandi appassionati, molto si dibatte sulle metodologie di gioco, sulle scelte da effettuare per ottenere risultati concreti e per avere maggiori possibilità di successo: la domanda che ci si pone in modo più frequente è come vincere le schedine?

Come scommettere

Innanzitutto è fondamentale scegliere con attenzione il proprio centro scommesse, quello più adatto alle nostre esigenze, con le quote migliori e con la possibilità di effettuare le scommesse nel modo che ci piace di più. La maggior parte dei siti offre un bonus, come ad esempio il bonus di ingresso: valutate quale sia quello più vantaggioso.

Non è possibile trovare un metodo matematicamente certo per vincere le proprie scommesse (magari fosse possibile!), ma possiamo in ogni caso cercare di valutare al meglio tutte le opzioni: dobbiamo analizzare tutto il palinsesto degli incontri sui quali scommettere, magari evitando i campionati con un più alto tasso di incertezza o un andamento più altalenante dei risultati, come accade ad esempio per le serie minori. Poi molto dipende anche dalle nostre passioni: siamo più i tipi di scommettitori da 1, X, 2, da risultato esatto o ci lasciamo appassionare dagli under e dagli over? Per questi ultimi, infatti, seguendo con attenzione gli andamenti dei campionati, è possibile individuare le squadre che, da un punto di vista statistico, terminano molto spesso i propri incontri con un basso numero di reti, sia realizzate che subite, e quelle che invece hanno attacchi molto prolifici e, al contempo, difese molto perforate.

Gli scommettitori più assidui, a differenza di quelli occasionali, organizzano un piano preciso per monitorare il proprio piano scommesse, seguire l’andamento delle proprie uscite e delle vincite: questo consente di avere sempre sotto controllo lo stato delle proprie puntate e poter poi eventualmente pianificare strategie di rientro o di mantenimento, magari scegliendo di effettuare scommesse meno proficue ma statisticamente più sicure o, in alternativa, avendo un grande attivo durante la stagione, provare a rischiare delle piccole somme su partite più rischiose avendo come obiettivo quello di incrementare velocemente il proprio montepremi.