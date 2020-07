Sistemazione della strada della Ferranietta a Cairo, la minoranza: “Verificare la legittimità della procedura”

Cairo Montenotte. Polemica, in consiglio comunale a Cairo, per i lavori riguardanti la sistemazione di strada Ferranietta, nel Parco dell’Adelasia.

Durante la riunione del parlamentino cairese di due giorni fa è stata discussa un’interrogazione dei consiglieri del gruppo di minoranza di “Cairo Democratica” Giorgia Ferrari, Matteo Pennino, Alberto Poggio inerente proprio l’intervento, finanziato “con 370 mila euro di denaro pubblico”.

Spiegano i consiglieri: “Abbiamo chiesto al sindaco Lambertini spiegazioni su un tratto di quella strada interessato dagli interventi, che risulta chiuso da una sbarra e che insiste su terreno di proprietà del genero. Abbiamo chiesto se la strada è privata o ad uso pubblico (e quindi in tal caso dovrebbe rimanere aperta a tutti) e se il sindaco abbia valutato l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi nel trattare la pratica”.

“La risposta è stata evasiva e ha escluso ogni conflitto. Chiederemo al segretario comunale di verificare la legittimità degli atti, a tutela del Comune, visto che il sindaco non si è astenuto dal trattare la pratica. Per la giunta Lambertini e per la sua amministrazione tutti i cairesi devono essere uguali”.