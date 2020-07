Simone Allario, la Vadese smentisce l’interessamento

Vado Ligure. La società Asd Vadese Calcio 2018 smentisce quanto riportato oggi da Ivg Sport. La società azzurrogranata non ha mai espresso la volontà di portare tra i propri ranghi Simone Allario.

“Fermo restando la grande stima verso la persona e il giocatore invitiamo le testate giornalistiche a non pubblicare notizie non vere. Ci sono già troppe fake news, non serve aggiungerne” scrive la società vadese.