Si tuffa da un pedalò, si fa male ma rifiuta il trasporto in ospedale: giovane soccorso a Bergeggi

Bergeggi. Prima il tuffo da un pedalò, poi l’arrivo dei soccorsi (con tanto di elicottero) e, infine, il rifiuto del trasporto in ospedale.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio odierno a Bergeggi, nei pressi della spiaggia sotto alla croce che sovrasta il litorale, dove un 24enne si è procurato un trauma toracico a seguito di un tuffò eseguito da un pattino.

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono subito intervenuti sia i militi della Croce Rossa di Vado Ligure sia il nuovo elisoccorso Grifo. Le condizioni del malcapitato sono subito apparse gravi a causa di alcune difficoltà respiratorie.

I soccorritori, infatti, avrebbero voluto trasportare il giovane in ospedale per i dovuti accertamenti. Tuttavia il ragazzo, dopo essersi ripreso, nonostante le raccomandazioni dei medici ha rifiutato il trasporto in ospedale.