In tanti aspettavano di poter riprendere a correre, sudare, faticare, ma anche gioire e brindare all’arrivo delle gare podistiche che sono mancate nel loro periodo più florido. In cinquanta circa erano alla partenza della Luceto Classic Summer Edition, che ha dovuto adeguarsi alle normative (discutibili) che prevedevano un numero limitato di partecipanti. L’evento ha subito anche l’influenza della vergognosa situazione delle autostrade intorno a Genova, che ha sostanzialmente impedito ai runners del capoluogo di arrivare a Luceto per la gara.

10 chilometri di percorso per 500 metri di dislivello che hanno premiato Lorenzo Parodi, autore di un ritmo insostenibile per tutti. 49’34” il suo tempo, che ha sbaragliato la concorrenza. Giovanni Pesce, secondo classificato, ha infatti fermato il cronometro sui 55’58”, vincendo la concorrenza di Luca Pico Tellaro che cede nel finale per soli 9”. Arrivi in solitarie per Andrea Ermellino (4°), Paolo Rubaldo (5°); Giuseppe Lo Bartolo (8°); Marco Rosso (9°) e Riccardo Negro (10°). Testa a testa invece per il sesto posto fra Andrea Giordano e Davide Brusco con il primo che si impone per un solo secondo sul rivale.

Conclude 11^ assoluta la prima donna, Marcella Ferraro che fa registrare un tempo imbattibile fra le femmine con 1h04’56” contro 1h11’05” della seconda classificata Romana Zinola. Terza è Silvia Occhiena che visto sfumare l’argento lotta e si aggiudica il bronzo dopo un bel testa a testa con Margherita Riccobono che alla fine le “pagherà” una ventina di secondi.